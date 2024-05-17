В Херсоне мемориал Победы окружили колючей проволокой

Мемориал Вечного огня в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне окружили колючей проволокой и противотанковыми ежами, чтобы ограничить доступ местных жителей к памятнику Победы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление».

«Мы попытались возложить цветы к Вечному огню, несмотря на запрет местных гауляйтеров приближаться к этому месту. Сейчас большинство подходов туда окружено колючей проволокой, а возле самого танка, курам на смех, понаставили противотанковых ежей», — рассказал партизан.

Он отметил, что 9 Мая многие жители Херсона также возлагали цветы к танку Победы и мемориалу воинов-афганцев.

Ранее в подполье рассказали о воровстве гуманитарной помощи в городе украинскими чиновниками. По словам командира «Херсонского сопротивления», речь идет, в частности, о главах местной областной военной администрации Александре Прокудине и городской военной администрации Романе Мрочко.