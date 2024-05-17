Подполье рассказало о воровстве украинскими чиновниками гумпомощи

РИА Новости: украинские чиновники воруют гумпомощь для жителей Херсона

Украинские чиновники присваивают себе гуманитарную помощь, переданную жителям Херсона. Об этом РИА Новости рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град».

По его словам, они пытаются нажиться на всем, включая эвакуацию. Собеседник агентства отметил, что они используют ее для того, чтобы «набить карманы». «Конечно же, у чиновников есть огромное желание урвать лишнюю копейку на гражданах, которых будут вывозить из средств, которые на это выделяются», — заявил он.