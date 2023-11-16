Стало известно о гуманитарной катастрофе в Херсоне

Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа, жители массово покинули город. Об этом рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости.

По его словам, Херсон практически опустел, остались только старики и маломобильные граждане. При этом их лишили воды, еды, медицинской и других видов помощи, сообщил сенатор. Кроме того, добавил он, в городе регулярно отключают свет. «Сейчас там все очень и очень плохо. (...) Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения», — заявил Кастюкевич.

Ранее украинские власти закрыли две из трех районных больниц Херсона. Персонал учреждений перевели в медицинские комиссии военкоматов.