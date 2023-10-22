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21:54, 22 октября 2023Бывший СССР

Украинские власти закрыли две из трех больниц в Херсоне

Сальдо: власти Украины закрыли две из трех районных больниц Херсона

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украинские власти закрыли две из трех районных больниц Херсона, персонал учреждений переведен в медицинские комиссии военкоматов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Речь идет о больницах ХБК и водников. По его словам, «лечить людей киевскому режиму не нужно», а отправка людей на смерть поставлена «на промышленную основу».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центральной районной больнице (ЦРБ) в городе Алешки Херсонской области. В результате обстрела уничтожен весь медицинский транспорт.

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      Марина Совина
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