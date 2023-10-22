Украинские власти закрыли две из трех больниц в Херсоне

Сальдо: власти Украины закрыли две из трех районных больниц Херсона

Украинские власти закрыли две из трех районных больниц Херсона, персонал учреждений переведен в медицинские комиссии военкоматов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Речь идет о больницах ХБК и водников. По его словам, «лечить людей киевскому режиму не нужно», а отправка людей на смерть поставлена «на промышленную основу».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центральной районной больнице (ЦРБ) в городе Алешки Херсонской области. В результате обстрела уничтожен весь медицинский транспорт.