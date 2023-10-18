ВСУ обстреляли районную больницу в Херсонской области

ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центральной районной больнице (ЦРБ) в городе Алешки Херсонской области, в результате обстрела уничтожен весь медицинский транспорт. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко в Telegram.

«В ЦРБ удар пришелся по парковке медицинского транспорта. Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью. Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет», — написал он.

Кроме того, ВСУ уничтожили здание амбулатории в Новой Маячке, где оказывали помощь жителям многих сел. Алексеенко пообещал, что власти не оставят людей без медицинской помощи и назвал совершивших атаку фашистами.

Ранее украинская армия нанесла удар по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Из-за обстрела оказалась повреждена линия электропередачи, несколько поселков остались без света.