Украина нанесла удар по российскому региону
ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Белгородской областиСюжетРакетные удары по Украине:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава Белгородской области сообщил, что из-за обстрела оказалась повреждена линия электропередачи и несколько поселков остались без света.
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«Оперативные и аварийные службы находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий», — сообщил Гладков.
Ранее сообщалось, что российский регион атаковали 10 беспилотников. Его жителей призвали не приближаться к обломкам дронов и не трогать их, так как такие устройства могут иметь таймер самоликвидации.