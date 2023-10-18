Украина нанесла удар по российскому региону

ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области сообщил, что из-за обстрела оказалась повреждена линия электропередачи и несколько поселков остались без света.

«Оперативные и аварийные службы находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий», — сообщил Гладков.

Ранее сообщалось, что российский регион атаковали 10 беспилотников. Его жителей призвали не приближаться к обломкам дронов и не трогать их, так как такие устройства могут иметь таймер самоликвидации.