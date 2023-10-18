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07:36, 18 октября 2023Россия

Российский регион пытались атаковать 10 беспилотников

Губернатор Старовойт: 10 беспилотников ВСУ пытались атаковать Курский район

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Курскую область пытались атаковать десять беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Сегодня около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито 6 беспилотников самолетного типа, 4 — подавлены средствами РЭБ», — сообщил глава региона.

По его словам, никто не пострадал, разрушений также удалось избежать. Старовойт призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников и не трогать их, так как такие устройства могут иметь таймер самоликвидации — обезвредить их способны только саперы. В случае обнаружения обломков дрона сообщить об этом можно по телефону 112, напомнил Старовойт.

Всего в ночь на среду, 18 октября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по данным Минобороны, перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря 28 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку на территории России.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в регионе силами ПВО удалось сбить шесть беспилотников самолетного типа. Сейчас оперативные службы изучают возможные последствия падения беспилотников на земле, добавил он.

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    Анастасия Шейкина
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