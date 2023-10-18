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06:49, 18 октября 2023Россия

Российская ПВО уничтожила 28 украинских беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников
СюжетМинобороны:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь среды, 18 октября, перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря 28 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Как заявили в ведомстве, российская ПВО пресекла попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области, а также безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря.

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    Марина Совина
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