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21:49, 17 октября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Белгородской области

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, во вторник, 17 октября около 21:00 по московскому времени была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Ранее губернатор региона Владислав Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

16 октября российские средства ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата в Белгородской области. Все они были самолетного типа. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

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    Марина Совина
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