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23:42, 16 октября 2023Россия

В Белгородской области сбили украинские беспилотники

В Белгородской области ПВО сбила три украинских БПЛА самолетного типа
СюжетРабота систем ПВО:
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что все сбитые дроны были самолетного типа. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — рассказал Гладков. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 15 октября, над территорией России были перехвачены 27 беспилотников. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 18 дронов над Курской областью, еще два были уничтожены в воздухе над Белгородской областью.

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    Марина Совина
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