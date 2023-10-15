Средства ПВО перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России

Минобороны: ПВО перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 27 украинских дронов над территорией России, об этом сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в ночь на 15 октября была пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам в Российской Федерации.

В Минобороны уточнили, что из 27 дронов 18 были перехвачены над Курской областью, над Белгородской областью два были уничтожены в воздухе.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над Курском и Курским районом вечером 14 октября были сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Он также рассказал, что в регионе сработали системы ПВО.