Над приграничным российским регионом сбили 12 беспилотников

Губернатор Старовойт: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников

Над Курском и Курским районом вечером 14 октября были сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт.

«Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино», — отметил он, добавив, что в результате этого никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Старовойт сообщил, что над Курским районом сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Он предупредил об опасности самоликвидации сбитых беспилотников и призвал не трогать их и не приближаться, а о находках сообщать в экстренные службы.

