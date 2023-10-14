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23:53, 14 октября 2023Россия

Над приграничным российским регионом сбили 12 беспилотников

Губернатор Старовойт: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Над Курском и Курским районом вечером 14 октября были сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт.

«Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино», — отметил он, добавив, что в результате этого никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Старовойт сообщил, что над Курским районом сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Он предупредил об опасности самоликвидации сбитых беспилотников и призвал не трогать их и не приближаться, а о находках сообщать в экстренные службы.

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    Марина Совина
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