В приграничном российском регионе сработала система ПВО

Губернатор Старовойт сообщил о работе систем ПВО в Курской области

В Курском районе Курской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил, что сбитые украинские беспилотники могут самоликвидироваться.

Старовойт предупредил местных жителей об опасности и порекомендовал не трогать обломки и не приближаться к ним, в находке следует сообщать по телефону 112.

Ранее глава региона рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Глушковский район Курской области. Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела оказались обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи.