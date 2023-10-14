Курская область попала под обстрел ВСУ
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Глушковского района
Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела оказались обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. После взрыва загорелась сухая трава, которая была оперативно потушена пожарным расчётом», — написал он.
13 октября ВСУ дважды за день обстреляли Курскую область. Под удар попали села Козино и Попово-Лежачи в Глушковском районе.