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16:01, 14 октября 2023Россия

Курская область попала под обстрел ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Глушковского района

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела оказались обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. После взрыва загорелась сухая трава, которая была оперативно потушена пожарным расчётом», — написал он.

13 октября ВСУ дважды за день обстреляли Курскую область. Под удар попали села Козино и Попово-Лежачи в Глушковском районе.

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    Виктория Кондратьева
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