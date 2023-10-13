ВСУ второй раз за день обстреляли российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Попово-Лежачи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглось село Попово-Лежачи в Глушковском районе. Там было зафиксировано пять прилетов, отметил глава области.

«В результате обстрела село обесточено. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения», — пояснил он.

Это уже второй обстрел Курской области за день. Ранее ВСУ атаковали село Козино, где под обстрел попало здание школы. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт находится примерно в километре от границы с Украиной.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.