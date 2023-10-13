Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 13 октября 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Попово-Лежачи

Фото: Евгений Малолетка / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглось село Попово-Лежачи в Глушковском районе. Там было зафиксировано пять прилетов, отметил глава области.

«В результате обстрела село обесточено. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения», — пояснил он.

Это уже второй обстрел Курской области за день. Ранее ВСУ атаковали село Козино, где под обстрел попало здание школы. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт находится примерно в километре от границы с Украиной.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана

    Российскую банду осудили за похищение зависимых людей

    Перечислены наиболее частые причины увольнения россиян

    Китайские мохнаторукие крабы захватили Великобританию

    НАСА определилось с датами выхода астронавтов в открытый космос после утечки

    ВСУ второй раз за день обстреляли российский регион

    В США захотели прикрыть Китаю лазейку для доступа к американским чипам

    Американский турист устроил резню в баре на курорте Таиланда

    В США рассказали о проигрышной тактике Зеленского

    В российском регионе проверили соблюдение нового закона о кошках и собаках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости