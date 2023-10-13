ВСУ обстреляли школу в российском регионе

Губерантор Старовойт: ВСУ обстреляли здание школы в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание школы в Курской области, оно получило повреждения. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Под обстрел попало село Козино, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт находится примерно в километре от границы с Украиной.

В результате атаки никто не пострадал. «Из-за близости к границе занятия в этой школе не проводятся», — пояснил Старовойт. Часть детей перевели в другую школу, другая часть учится удаленно, сказал он. Восстановительные работы на поврежденном объекте начнутся сразу, как только позволит ситуация, заключил губернатор.

Ранее ВСУ атаковали инфраструктурные объекты в трех районах Курской области, в результате чего произошли аварийные отключения. По словам Старовойта, речь шла об объектах в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. Позже стало известно, что дрон сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию города Суджа, затем то же было сделано в поселке Глушково.