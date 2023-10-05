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06:39, 5 октября 2023Россия

Украинские беспилотники атаковали российский регион

Старовойт: ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками объекты инфраструктуры в трех районах Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, речь идет об объектах в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. «Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — добавил глава региона.

Ранее в селе Горналь Суджанского района Курской области после падения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелись сарай и гараж в частном домовладении. Помимо пожара оказались выбиты окна. Пострадавших в результате падения беспилотника нет.

Также сообщалось, что в Курской области один человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ. По словам Старовойта, ранение средней тяжести получил дружинник центра «Патриот».

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    Марина Совина
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