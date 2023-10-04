Дружинник получил ранение при атаке беспилотника ВСУ на российский регион

Губернатор Старовойт: в Курской области дружинник пострадал при атаке дрона ВСУ

В Курской области один человек пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram.

Пострадавшим оказался дружинник центра «Патриот», уточнил губернатор. Он получил ранение средней тяжести в результате сброса дроном боеприпаса в районе села Плехово Суджанского района области. Двумя часами ранее Старовойт сообщил об обстреле ВСУ этого населенного пункта.

Мужчине на месте оказали первую помочь, сейчас его жизни ничто не угрожает. Старовойт распорядился представить дружинника к региональной награде «За верность долгу и мужество».

3 октября украинские войска обстреляли село Козино Курской области менее чем в километре от российско-украинской границы. По населенному пункту было выпущено не менее 15 снарядов, в результате обстрела никто не пострадал.