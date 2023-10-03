Губернатор сообщил об обстреле приграничного российского региона

Старовойт сообщил об обстреле села Козино в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Козино в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Всего насчитали 15 прилетов. Пострадавших нет», — заявил он.

В результате атаки повреждена вышка сотовой связи. По словам Старовойта, специалисты начнут ее восстанавливать сразу после того, как это станет возможно.

Ранее губернатор рассказал, что под обстрел ВСУ попал поселок Теткино в Глушковском районе, повреждено одно из частных домовладений. В результате случившегося никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.