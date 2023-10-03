ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано три прилета», — заявил глава региона.

Старовойт уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал, повреждено одно домовладение.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из танков автомобильный пункт пропуска (АПП) «Крупец» в Курской области. По данным Mash, за три часа украинские войска выпустили по АПП по меньшей мере 20 снарядов.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.