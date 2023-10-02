Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:31, 2 октября 2023Россия

ВСУ обстреляли из танков пропускной пункт на российской границе

Mash: ВСУ обстреляли из танков пропускной пункт в Курской области

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из танков автомобильный пункт пропуска (АПП) «Крупец» в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, за три часа украинские войска выпустили по АПП на российской границе по меньшей мере 20 снарядов.

В результате обстрелов пропускной пункт получил повреждения. Какой-либо военной инфраструктуры вблизи АПП «Крупец» нет, отмечает канал.

Ранее в Брянской области ввели режим ЧС из-за танковых обстрелов со стороны Украины. Этому предшествовали два за сутки случая обстрелов региона из танка. Так, 20 сентября украинский танк обстрелял село Случовск, в тот же день обстрелу подвергся АПП «Погар».

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство России ответило на обвинения властей Словакии

    Пассажир напился в самолете, назвался преступником и потребовал своего ареста

    Блогерша назвала необходимую в женском гардеробе осеннюю обувь

    Экономист назвал главный влияющий на рубль фактор

    Кинувший два коктейля Молотова в кафе из мести россиянин заключен под стражу

    Бывшего сотрудника Минобороны России осудили на семь лет за взятки

    Звезда шоу на ТНТ высказалась о цензуре шуток в программе

    Ближнему Востоку предрекли экономический расцвет

    Российские школьники избили мужчину с сыном из-за замечания и попали на видео

    В Windows 11 сломался искусственный интеллект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости