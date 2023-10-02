ВСУ обстреляли из танков пропускной пункт на российской границе

Mash: ВСУ обстреляли из танков пропускной пункт в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из танков автомобильный пункт пропуска (АПП) «Крупец» в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, за три часа украинские войска выпустили по АПП на российской границе по меньшей мере 20 снарядов.

В результате обстрелов пропускной пункт получил повреждения. Какой-либо военной инфраструктуры вблизи АПП «Крупец» нет, отмечает канал.

Ранее в Брянской области ввели режим ЧС из-за танковых обстрелов со стороны Украины. Этому предшествовали два за сутки случая обстрелов региона из танка. Так, 20 сентября украинский танк обстрелял село Случовск, в тот же день обстрелу подвергся АПП «Погар».