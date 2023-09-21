В российском регионе ввели режим ЧС из-за танковых обстрелов ВСУ

Shot: в районе Брянской области ввели режим ЧС из-за танковых обстрелов ВСУ

В Погарском районе Брянской области ввели режим ЧС из-за танковых обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, режим ЧС вступил в силу на территории района в 18:00 в среду, 20 сентября. Меры безопасности были усилены.

Введению режима ЧС предшествовали два за сутки случая обстрелов Брянской области из танка. 20 сентября танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял село Случовск, выпустив по населенному пункту пять снарядов. В тот же день ВСУ обстреляли из танка приграничный автомобильный пропускной пункт «Погар» в Брянской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле региона. В результате атаки повреждены три домовладения, отметил губернатор. Также ущерб был нанесен одному нежилому строению и припаркованному автомобилю. Попавший под обстрел населенный пункт расположен в восьми километров от российско-украинской границы.