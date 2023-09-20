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08:18, 20 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли из танка приграничный пункт пропуска в российском регионе

Shot: ВСУ обстреляли из танка пропускной пункт «Погар» в Брянской области

Фото: Stringer / Reutes

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из танка приграничный автомобильный пропускной пункт «Погар» в Брянской области. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, атака произошла накануне около 23:00. Предварительно, танк Т-80 выпустил один снаряд калибра 125 миллиметров и скрылся в лесопосадке. Пострадавших и разрушений нет. Власти произошедшее не комментировали.

Согласно данным «Яндекс.Карт», «Погар» расположен примерно в 200 метрах от российско-украинской границы.

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Ранее Украина уже атаковала из танка этот пропускной пункт. 24 августа ВСУ обстреляли расположенное рядом село Случаевск — по нему было выпущено три снаряда. Затем были нанесены удары по «Погару». В результате никто не пострадал, однако незначительные повреждения получило здание пункта пропуска.

ВСУ впервые атаковали российскую территорию из танка 24 мая. Тогда украинская техника обстреляла окраины хутора Старый в Белгородской области, выпустив по нему 12 снарядов. До этого ВСУ не подгоняли танки так близко к границе с Россией, чтобы вести обстрел, избегая удара противотанковыми ракетами.

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    Константин Лысяков
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