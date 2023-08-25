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08:38, 25 августа 2023Россия

Пункт пропуска в приграничном российском регионе обстреляли из танка

Shot: ВСУ из танка обстреляли международный пункт пропуска в Брянской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли международный пункт пропуска в Брянской области из танка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, приграничный российский регион был атакован вечером в четверг, 24 августа. Сначала под удар попало село Случаевск близ границы — по нему было выпущено три снаряда.

Затем ВСУ нанесли удары по автомобильному пропускному пункту Погар в Погарском районе Брянской области. В результате никто не пострадал, незначительно оказалось повреждено здание пункта пропуска.

Ранее стало известно, что Украина впервые атаковала Брянскую область кассетными боеприпасами.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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