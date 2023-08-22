Власти заявили о попытке проникновения диверсантов в Брянскую область
Украинские диверсанты предприняли попытку прорыва границы в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, подразделения пограничного управления ФСБ России по области, Минобороны, а также спецподразделения управления Росгвардии успешно отразили атаку.
«В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей», — добавил Богомаз.
С октября 2022 года в Брянской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.
15 августа, Богомаз также сообщал о попытке диверсантов прорваться в Россию через Брянскую область. Никто не пострадал, в результате обстрела частично повреждены производственные помещения и автомобиль.