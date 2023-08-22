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14:42, 22 августа 2023Россия

Власти заявили о попытке проникновения диверсантов в Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз заявил о попытке прорыва диверсантов из Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские диверсанты предприняли попытку прорыва границы в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения пограничного управления ФСБ России по области, Минобороны, а также спецподразделения управления Росгвардии успешно отразили атаку.

«В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей», — добавил Богомаз.

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С октября 2022 года в Брянской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

15 августа, Богомаз также сообщал о попытке диверсантов прорваться в Россию через Брянскую область. Никто не пострадал, в результате обстрела частично повреждены производственные помещения и автомобиль.

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    Никита Абрамов
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