Брянские власти рассказали о последствиях попытки прорыва украинской ДРГ

При попытке прорыва ДРГ ВСУ в Брянскую область никто из жителей не пострадал

При попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область никто из жителей не пострадал. О последствиях случившегося рассказал губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела со стороны ВСУ имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», — написал он.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так 10 августа при обстреле села Хинель были повреждены жилой дом и торговый объект. 8 августа ВСУ атаковали поселок Белая Березка и населенный пункт Кирилловка в Климовском районе.

С октября 2022 года в Брянской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.