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13:15, 10 августа 2023Россия

ВСУ при обстреле повредили жилой дом и торговый объект в российском регионе

Богомаз: при обстреле ВСУ повреждены жилой дом и торговый объект под Брянском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Брянской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены жилой дом и торговый объект, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Под обстрел попало село Хинель, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, этот населенный пункт находится примерно в полутора километрах от российско-украинской границы.

В результате обстрела никто не пострадал, подчеркнул Богомаз. На место выехали сотрудники оперативных служб.

Ранее в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что воздушная цель была сбита на подлете к городу Шебекино.

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    Алан Босиков
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