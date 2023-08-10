ВСУ при обстреле повредили жилой дом и торговый объект в российском регионе

Богомаз: при обстреле ВСУ повреждены жилой дом и торговый объект под Брянском

В Брянской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены жилой дом и торговый объект, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Под обстрел попало село Хинель, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, этот населенный пункт находится примерно в полутора километрах от российско-украинской границы.

В результате обстрела никто не пострадал, подчеркнул Богомаз. На место выехали сотрудники оперативных служб.

Ранее в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что воздушная цель была сбита на подлете к городу Шебекино.

