ВСУ впервые обстреляли приграничный российский регион кассетными боеприпасами

Mash: ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. О произошедшем в приграничном российском регионе стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, 23 августа со стороны Украины по Брянской области было выпущено 20 таких снарядов. Так, 13 боеприпасов калибра 152 миллиметра сбросили на Погарский район в 1,2 километра от границы в районе десяти утра.

Спустя час, как утверждает Mash, еще пять таких же снарядов были сброшены на Климовский район, который расположен в 7 километрах от границы. В результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал.