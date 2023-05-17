Украина впервые обстреляла территорию России из танка

Mash: ВСУ впервые обстреляли территорию России из танка, ударив по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали территорию России из танка — они ударили по Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, танк, который открыл огонь, находился в селе Бударки на границе с Белгородской областью. Всего ВСУ выпустили из него 12 снарядов по южным окраинам хутора Старый.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. До атаки Украина не подгоняла танки так близко к границе с Россией, чтобы вести обстрел, во избежание удара противотанковыми ракетами.

Днем ранее, 6 мая, Украина впервые атаковала Белгородскую область зажигательными фосфорными снарядами. Предположительно, они были выпущены из реактивной системы залпового огня «Град». Никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.