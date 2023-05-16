Украина обстреляла Белгородскую область зажигательными фосфорными снарядами. Что известно об атаке?

Mash: ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью фосфорных снарядов, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли с помощью фосфорных снарядов село Старый Хутор в Валуйском районе Белгородской области. О этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В общей сложности упало восемь зажигательных снарядов. Предположительно, они были выпущены из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате атаки украинских сил пострадавших нет.

Населенный пункт расположен почти у самой границы, от нее до ближайших домов — всего 250 метров.

Последствия обстрела попали на видео

В сети появились кадры последствий обстрела Старого Хутора. На кадрах виден густой дым, поднимающийся над зоной, подвергшейся обстрелу.

На одном из опубликованных фото также видны следы на земле, которые мог оставить фосфор.

Вскоре было атаковано еще одно белгородское село

Еще одна атака ВСУ была направлена на хутор Нижние Мельницы в Белгородской области. Сообщалось, что украинские силы также использовали фосфорные снаряды.

Всего по хутору было выпущено 12 зажигательных снарядов. При атаке никто не пострадал. Место прилета находится в 2,5 километра от границы.

Использование фосфорных снарядов запрещено Женевской конвенцией

Применение зажигательных боеприпасов, в том числе содержащих белый фосфор, ограничено Протоколом III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года. В частности, это запрещено там, где жертвами могут стать мирные жители.

Такие боеприпасы вызывают тяжелые ожоги и острое отравление, а также поражение костей, костного мозга и омертвение тканей. Белый фосфор ядовит — смертельная доза для человека составляет 0,05-0,15 грамма.