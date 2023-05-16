Опубликовано видео из обстрелянного фосфорными снарядами российского села

В сети опубликовали видео из обстрелянного фосфорными снарядами белгородского села

Обстрелянное фосфорными боеприпасами село Старый Хутор Белгородской области попало на видео. Ролик с места обстрела опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден густой дым, поднимающийся в небо в зоне, подвергшейся обстрелу. Помимо этого, на опубликованных фотографиях видны следы на земле, которые канал идентифицирует как следы фосфора.

Об обстреле Белгородской области фосфорными боеприпасами сообщалось ранее 16 мая. Стало известно по меньшей мере о восьми зажигательных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Старому Хутору.

16 мая обстрелу со стороны Украины подвергся еще один населенный пункт Белгородской области — хутор Нижние Мельницы. ВСУ выпустили по нему 12 зажигательных снарядов. Место прилета находится в нескольких километрах от российско-украинской границы.