ВСУ обстреляли приграничный российский регион с помощью фосфорных бомб

Mash: ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью фосфорных бомб, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область с помощью фосфорных бомб. О происшествии в приграничном российском регионе сообщается в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, всего прилетело восемь зажигательных снарядов. Предположительно, противник стрелял из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Под атакой украинской стороны оказалось село Старый Хутор в Валуйском районе в двух километрах от границы. До ближайших домов — всего 250 метров. В результате происшествия пострадавших нет.

15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Тогда он отметил, что в результате происшествия жертв и пострадавших удалось избежать.

Однако снаряды ВСУ повредили линии электропередачи, пояснил белгородский глава. Он заверил, что аварийные службы в кратчайшие сроки займутся ликвидацией последствий обстрела.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.