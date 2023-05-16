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08:53, 16 мая 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион с помощью фосфорных бомб

Mash: ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью фосфорных бомб, пострадавших нет
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область с помощью фосфорных бомб. О происшествии в приграничном российском регионе сообщается в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, всего прилетело восемь зажигательных снарядов. Предположительно, противник стрелял из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Под атакой украинской стороны оказалось село Старый Хутор в Валуйском районе в двух километрах от границы. До ближайших домов — всего 250 метров. В результате происшествия пострадавших нет.

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15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Тогда он отметил, что в результате происшествия жертв и пострадавших удалось избежать.

Однако снаряды ВСУ повредили линии электропередачи, пояснил белгородский глава. Он заверил, что аварийные службы в кратчайшие сроки займутся ликвидацией последствий обстрела.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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Анна Щербакова
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