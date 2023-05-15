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17:34, 15 мая 2023Россия

Приграничный российский город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ

Глава Белгородской области Гладков: город Шебекино подвергся массированному обстрелу ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Город Шебекино в приграничной Белгородской области подвергся массированному обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области отметил, что пострадавших при обстреле нет, однако снаряды повредили линии электропередачи.

«Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключением абонентов. Также есть незначительные повреждения у базы отдыха: выбиты окна и посечены заборы», — сообщил Гладков.

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В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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Марк Леонов
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