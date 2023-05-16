Граничащий с Украиной российский регион снова атаковали фосфорными снарядами

Mash: ВСУ выпустили по хутору Нижние Мельницы в Белгородской области фосфорные снаряды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили фосфорные снаряды по территории Белгородской области. О новой атаке сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, всего по хутору Нижние Мельницы в граничащем с Украиной российском регионе было выпущено 12 зажигательных снарядов. Место прилета находится в 2,5 километра от границы. При атаке ВСУ никто не пострадал.

На опубликованных с места происшествия кадрах видны горящие из-за обстрела деревья, а также следы от фосфорных снарядов.

Во вторник, 16 мая, ВСУ с помощью фосфорных бомб атаковали село Старый Хутор. Всего на его территорию прилетело восемь зажигательных снарядов. Предположительно, противник стрелял из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Никто не пострадал.

Фосфорные снаряды — тип боеприпасов, применение которых запрещено Женевской конвенцией там, где жертвами могут стать мирные жители. Эти боеприпасы вызывают тяжелые ожоги и острое отравление, а также поражение костей, костного мозга и омертвение тканей. Белый фосфор является ядовитым — смертельная доза для человека составляет 0,05-0,15 грамма.