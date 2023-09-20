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19:17, 20 сентября 2023Россия

Танк ВСУ обстрелял приграничное российское село

Shot: украинский танк выпустил пять снарядов по селу в Брянской области

Фото: John Moore / Getty Images

Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял село Случовск Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, танк выпустил по населенному пункту пять снарядов. Согласно информации из открытых источников, Случовск находится чуть более километра от российско-украинской границы. В результате обстрела никаких разрушений не последовало, пострадавших нет.

Ранее в Белгородской области автомобиль с людьми попал под обстрел со стороны Украины. Одного человека спасти не удалось, еще один получил осколочные ранения, его госпитализировали. Также при обстреле были повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановка общественного транспорта.

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    Алан Босиков
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