Машины с людьми попали под обстрел со стороны Украины на российской трассе

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли машину с людьми в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли следовавший по трассе автомобиль с людьми, одного человека спасти не удалось. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Это произошло при втором за день обстреле украинскими войсками села Максимовка Шебекинского городского округа, уточнил губернатор.

Еще одного пострадавшего госпитализировали, мужчина получил осколочные ранения брюшной полости и рук. Он также ехал по трассе в момент обстрела. Помимо этого, при обстреле были повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановка общественного транспорта, добавил Гладков.

Ранее 20 сентября при обстреле Максимовки пострадала местная жительница. Снаряд прилетел в дом женщины в тот момент, когда она выходила из дома. Россиянку контузило, однако от госпитализации она отказалась.