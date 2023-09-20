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11:42, 20 сентября 2023Россия

Жительница российского села пострадала при артобстреле со стороны Украины

Губернатор Гладков: жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Белгородской области один человек пострадал при артиллерийском обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Жительница села Максимовка выходила из дома, в это время в ее дом прилетел снаряд, уточнил он. Попадание было прямым, уточнил Гладков, и сильно повредило крышу, фасад, забор и пристройку. По данным из открытых источников, расстояние от центра указанного населенного пункта до российско-украинской границы составляет около десяти километров.

Женщине диагностировали контузию, однако от госпитализации она отказалась, отметил губернатор. Помимо этого, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. «Под отключение попадают три населенных пункта»,— пояснил Гладков. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий атаки, заключил он.

Ранее в среду, 20 сентября, ВСУ обстреляли село Головчино Белгородской области. В результате были повреждены четыре домовладения, в одном из которых нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.

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    Алан Босиков
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