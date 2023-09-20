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11:05, 20 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли российское село в десяти километрах от границы с Украиной

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Головчино Белгородской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попало село Головчино в десяти километрах от российско-украинской границы. В результате были повреждены четыре домовладения, в одном из которых нарушено электроснабжение.

Пострадавших нет, аварийные службы приступили к устранению последствий атаки, добавил губернатор.

Ранее ВСУ обстреляли из танка пропускной пункт в Брянской области. По предварительным данным, танк Т-80 выпустил один снаряд калибра 125 миллиметров и скрылся в лесопосадке. Пострадавших и разрушений нет.

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    Алан Босиков
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