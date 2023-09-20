ВСУ обстреляли российское село в десяти километрах от границы с Украиной
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Головчино Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Под обстрел попало село Головчино в десяти километрах от российско-украинской границы. В результате были повреждены четыре домовладения, в одном из которых нарушено электроснабжение.
Пострадавших нет, аварийные службы приступили к устранению последствий атаки, добавил губернатор.
Ранее ВСУ обстреляли из танка пропускной пункт в Брянской области. По предварительным данным, танк Т-80 выпустил один снаряд калибра 125 миллиметров и скрылся в лесопосадке. Пострадавших и разрушений нет.