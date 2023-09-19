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12:06, 19 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли российский поселок неподалеку от границы с Украиной

Губернатор: три домовладения повреждены после обстрела ВСУ Брянской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Суземка Брянской области неподалеку от российско-украинской границы. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

В результате атаки повреждены три домовладения, отметил губернатор. Также ущерб был нанесен одному нежилому строению и припаркованному автомобилю, добавил он.

По данным из открытых источников, расстояние от окраины Суземки до границы с Украиной составляет около восьми километров.

Ранее в результате обстрела со стороны Украины в селе Глотово Белгородской области была повреждена линия электропередачи. Без света также осталось соседнее село Безымено. Власти региона сообщили о проведении работ по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

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    Алан Босиков
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