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10:54, 18 сентября 2023Россия

Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Глотово

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет, однако была повреждена линия электропередачи. Без света остались села Глотово и Безымено. Гладков заверил, что в ближайшее время авариные бригады приступят к ликвидации последствий обстрела.

Ранее Гладков также сообщил, что накануне в результате обстрела ВСУ были повреждены панели отгрузочной площадки на промышленном предприятие в Шебекино. Предварительно, пострадавших нет.

Кроме того, 16 сентября украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского городского округа, из-за чего получила повреждения водонапорная башня.

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    Константин Лысяков
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