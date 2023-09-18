Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Глотово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет, однако была повреждена линия электропередачи. Без света остались села Глотово и Безымено. Гладков заверил, что в ближайшее время авариные бригады приступят к ликвидации последствий обстрела.

Ранее Гладков также сообщил, что накануне в результате обстрела ВСУ были повреждены панели отгрузочной площадки на промышленном предприятие в Шебекино. Предварительно, пострадавших нет.

Кроме того, 16 сентября украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского городского округа, из-за чего получила повреждения водонапорная башня.