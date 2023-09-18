Российское предприятие получило повреждения в результате обстрела ВСУ

Гладков: в Шебекино промышленное предприятие получило повреждение из-за обстрела

Обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил промышленное предприятие в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что из-за обстрела города на промышленном предприятии оказались повреждены панели на отгрузочной площадке. По предварительным данным, никто не пострадал.

Помимо этого, в Шебекинском городском округе 12 снарядов противник выпустил по Новой Таволжанке, еще четыре артиллерийских — по селу Сурково, по два минометных — по поселку Красное. Пострадавших также нет.

Днем ранее, 17 сентября, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.