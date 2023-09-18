Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 18 сентября 2023Россия

Российское предприятие получило повреждения в результате обстрела ВСУ

Гладков: в Шебекино промышленное предприятие получило повреждение из-за обстрела

Фото: Sofiia Gatilova / Unsplash

Обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил промышленное предприятие в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что из-за обстрела города на промышленном предприятии оказались повреждены панели на отгрузочной площадке. По предварительным данным, никто не пострадал.

Помимо этого, в Шебекинском городском округе 12 снарядов противник выпустил по Новой Таволжанке, еще четыре артиллерийских — по селу Сурково, по два минометных — по поселку Красное. Пострадавших также нет.

Днем ранее, 17 сентября, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала сторонника украинского легиона за попытку поджечь военкомат

    На Украине уволили всех заместителей министра обороны

    Беллу Хадид заметили на публике после реабилитации из-за тяжелой болезни

    Дачникам перечислили растения для посадки осенью

    Массовую драку в российском кафе сняли на видео

    На Украине обеспокоились возможным истощением поддержки Запада

    Волочкова рассказала о судебном процессе с Большим театром

    Названо условие роста курса доллара до 100 рублей

    Российскому бизнесу предрекли невозвращение на Запад

    В Грузии сообщили об угрозе Евромайдана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости