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18:42, 16 сентября 2023Россия

Украинский дрон-камикадзе повредил водонапорную башню в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков заявил об атаке дрона-камикадзе на село Долгое
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако была повреждена водонапорная башня. Губернатор заверил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам в ближайшее время.

Ранее Минобороны России сообщило, что 16 сентября около 13:00 над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотник ВСУ самолетного типа. По данным ведомства, дрон собирался атаковать объекты на территории региона.

Гладков также сообщал о работе системы ПВО утром 14 сентября. Какую именно цель сбили российские военнослужащие, он не уточнил.

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    Константин Лысяков
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