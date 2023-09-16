Украинский дрон-камикадзе повредил водонапорную башню в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков заявил об атаке дрона-камикадзе на село Долгое

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако была повреждена водонапорная башня. Губернатор заверил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам в ближайшее время.

Ранее Минобороны России сообщило, что 16 сентября около 13:00 над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотник ВСУ самолетного типа. По данным ведомства, дрон собирался атаковать объекты на территории региона.

Гладков также сообщал о работе системы ПВО утром 14 сентября. Какую именно цель сбили российские военнослужащие, он не уточнил.