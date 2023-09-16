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14:03, 16 сентября 2023Россия

Минобороны доложило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией приграничной Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, Киев попытался атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Около 13:00 по московскому времени попытка была пресечена.

13 сентября сообщалось, что детский сад и дом престарелых попали под обстрел ВСУ в поселке Уразово Белгородской области. В момент обстрела в доме престарелых находились 44 пенсионера и около 40 сотрудников. В здании интерната оказались повреждены окна и металлические ворота.

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    Варвара Кошечкина
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