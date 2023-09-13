Детсад и дом престарелых попали под обстрел ВСУ в приграничном регионе России

Mash: детсад и дом престарелых попали под обстрел ВСУ в Белгородской области

Детский сад и дом престарелых попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Уразово приграничной Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, в 9:30 утра в каждое учреждение попало по одному снаряду реактивной системы залпового огня. В момент обстрела в доме престарелых находились 44 пенсионера и около 40 сотрудников. В здании интерната повреждены окна и металлические ворота.

Попавший под удар детский сад работает дистанционно, поэтому в момент обстрела внутри никого не было. Как стало известно каналу, там повреждена крыша и разбиты несколько стекол.

Об обстреле ВСУ поселка Уразово ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, местные жители не пострадали. Сейчас на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

