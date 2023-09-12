При обстреле ВСУ российского региона оказались повреждены два дома

Губернатор Гладков: при обстреле Сподарюшино повреждено два частных дома

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях», — написал Гладков, уточнив, что в домах выбиты окна, посечены крыши, а также повреждены фасады.

По данным губернатора, повреждения в результате атаки ВСУ получили хозпостройка и линия газоснабжения. На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб