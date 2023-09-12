Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 12 сентября 2023Россия

При обстреле ВСУ российского региона оказались повреждены два дома

Губернатор Гладков: при обстреле Сподарюшино повреждено два частных дома

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях», — написал Гладков, уточнив, что в домах выбиты окна, посечены крыши, а также повреждены фасады.

По данным губернатора, повреждения в результате атаки ВСУ получили хозпостройка и линия газоснабжения. На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?

    Путин отказался давать историческую оценку действиям российских властей

    Даня Милохин обматерил молодого человека в центре Москвы и попал на видео

    Американский боец сломал чемпионский пояс UFC

    При обстреле ВСУ российского региона оказались повреждены два дома

    Иностранец пытался ввезти в Россию 25 килограммов украшений и попался

    Оценены пределы укрепления курса рубля

    Путин назвал число ежедневно подписывающих военные контракты граждан

    Путин высказался об Илоне Маске

    Стоянов раскрыл отношение к «Городку»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости