В Белгородской области сбили беспилотник

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом беспилотнике самолетного типа

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — пояснил он.

По предварительным данным, добавил губернатор области, пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Репяховка Краснояружского района Белгородской области. В результате обстрела никто не пострадал, однако осколки снарядов повредили жилые и хозяйственные постройки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.