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13:54, 11 сентября 2023Россия

В Белгородской области сбили беспилотник

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом беспилотнике самолетного типа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — пояснил он.

По предварительным данным, добавил губернатор области, пострадавших и разрушений нет.

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