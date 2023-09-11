Украина обстреляла российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Репяховка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Репяховка Краснояружского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, в результате обстрела никто не пострадал, однако осколки снарядов повредили жилые и хозяйственные постройки.

«Повреждения выявлены в двух частных домовладениях (...) На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — сообщил Гладков.