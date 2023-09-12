Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 12 сентября 2023Россия

Системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там пояснили, что попытка атаки со стороны Украины была предпринята 12 сентября около 13:30 по московскому времени. Киев использовал для этого БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Материалы по теме:
Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты. Что известно об ударах?
Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты.Что известно об ударах?
30 августа 2023
Как украинские беспилотники смогли долететь до Москвы? Где упали дроны в Москве: карта
Как украинские беспилотники смогли долететь до Москвы?Где упали дроны в Москве: карта
1 августа 2023

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку террористической атаки по территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны, системы ПВО уничтожили два беспилотника в Белгородской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил некоторым россиянам ипотеку под два процента. Кто сможет ее взять?

    В российской школе отравились почти полсотни человек

    Муж российской актрисы отделался штрафом за наркотики и укус полицейского

    Евросоюз решил исключить из санкций нескольких российских бизнесменов

    Россиянин увернулся за секунду до наезда на него фуры и попал на видео

    Боец «Азова» получил 14 лет колонии за избиение российского военнопленного

    Раскрыта причина выбора экстремального спорта вместо алкоголя

    В Киеве возбудили дело против забросавшего яйцами посольство России журналиста

    «Ниву» Жириновского выставили на продажу за пять миллионов рублей

    Подарок свекрови невестке в честь развода оценили в 40 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости