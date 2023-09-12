Системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там пояснили, что попытка атаки со стороны Украины была предпринята 12 сентября около 13:30 по московскому времени. Киев использовал для этого БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку террористической атаки по территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны, системы ПВО уничтожили два беспилотника в Белгородской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.