Российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Белгородской области

Минобороны: российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку террористической атаки по территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России.

Инцидент произошел 11 сентября около 01:20 мск. По заявлению военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дроны в Белгородской области.

В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил в своем Telegram-канале, что фрагмент одного из беспилотников упал на проезжую часть рядом с частным жилым домом в Яковлевском городском округе. Пострадавших нет.