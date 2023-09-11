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02:06, 11 сентября 2023Россия

Российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Белгородской области

Минобороны: российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Белгородской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку террористической атаки по территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России.

Инцидент произошел 11 сентября около 01:20 мск. По заявлению военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дроны в Белгородской области.

В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил в своем Telegram-канале, что фрагмент одного из беспилотников упал на проезжую часть рядом с частным жилым домом в Яковлевском городском округе. Пострадавших нет.

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    Марина Совина
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