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10:22, 13 сентября 2023Россия

Обстрел ВСУ повредил два соцобъекта в приграничном российском регионе

Губернатор Гладков: из-за обстрела окраины Уразово повреждены два соцобъекта

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраины населенного пункта Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области повредил два соцобъекта. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По информации главы региона, никто не пострадал. В соцобъектах оказались выбиты окна, комиссия по обследованию и оценке ущерба продолжает устанавливать масштаб повреждений.

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    Анастасия Шейкина
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