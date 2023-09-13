Обстрел ВСУ повредил два соцобъекта в приграничном российском регионе

Губернатор Гладков: из-за обстрела окраины Уразово повреждены два соцобъекта

Обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраины населенного пункта Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области повредил два соцобъекта. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По информации главы региона, никто не пострадал. В соцобъектах оказались выбиты окна, комиссия по обследованию и оценке ущерба продолжает устанавливать масштаб повреждений.